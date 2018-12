Lil Xan en cure de désintox !

Mieux vaut tard que jamais…

Lil Xan est certainement plus connu pour ses addictions que sa musique. Agé de seulement 22 ans, le jeune rappeur californien fait tout de même sensation sur les plateformes de streaming, tout comme son prédécesseur Lil Peep décédé à l’âge de 21 ans à la suite d’une overdose.

C’est d’ailleurs après la mort de ce dernier que Lil Xan a préféré changer son nom d’artiste en référence à cette drogue meurtrière. Désormais, faites place à Diego ! De son vrai nom Diego Leanos, le rookie du rap game s’est récemment pris en main et on le félicite.

En effet, l’auteur de "Betrayed" vient tout juste d’entrer en cure de désintox, après plusieurs tentatives. Quinze jours auparavant, le rappeur souhaitait déjà s’y rendre mais avait fait marche arrière afin de préparer son nouvel album "Be Safe", très attendu par sa communauté.

Malgré que son nouvel album ne soit toujours pas sorti, Lil Xan s’est au moins rendu en réhab’ comme l’annonce sa copine Annie Smith sur le compte Instagram de son compagnon : "Diego vient d’être admis pour sa première cure. Il aime tous ceux qui lui envoient souhaits et prières. Nous vous remercions tous du fond du cœur pour votre amour et votre souien. Il sera de retour bientôt avec un nouvel album classé dans le top 10. Nous vous aimons tous la xanarchy family."

Pendant une durée d’environ un mois, si on en croit sa bio, Lil Xan devra combattre sa principale addiction : L’hydrocodone. Cet analgésique prescrit pour lutter contre la douleur a été retrouvé dans les corps de nombreuses stars à l’instar de Whitney Houston, Elvis Presley ou encore Michael Jackson pour ne citer qu’eux…

On espère que cette cure lui permettra de se libérer de cet emprise et d’achever son album "Be Safe" !