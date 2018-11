Vald retournera l’AccorHotels Arena !

Le 16 novembre 2019, la plus grande date de sa carrière !

L’un des phénomènes du rap français marquera l’histoire de ce genre musical en 2019 ! Après avoir forgé sa réputation au fil des années en dévoilant des projets et albums sans précédents, Vald s’est placé parmi les leaders du rap français au vu de ses nombreux disques de platine perçus par la suite.

Avec son dernier album en date intitulé "XEU" disque d’or en seulement dix jours et dépassant à ce jour les 200 000 ventes, la musique de Vald s’est répandu comme la peste. Véritable showman, l’artiste du 93 a promu son opus lors de nombreux showcases et plus récemment, c’est la scène du Zenith de Paris qu’il a retourné réunissant pas moins de 7 000 chanceux.

Alors qu’il continue sa tournée à guichets fermés, Sullyvan rejoindra le Hall of Fame du rap jeu le 16 novembre prochain. En effet, à l’instar des plus gros artistes de l’industrie musicale, Vald retourna l’AccorHotels Arena, anciennement baptisé Bercy. Avec une capacité de plus de 20 000 personnes, pratiquement 3 Zenith réunis, nombreux seront les fans à pouvoir lui dire Bonjour !

Les préventes de ce show évènement se dérouleront ce jeudi 29 novembre dès 10 heures et la mise en vente générale est prévue le lendemain, même heure !