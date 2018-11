Kodak Black lâche la date de sortie de son album !

"Dying to Live" arrive pour Noël...

Depuis sa libération en août dernier, Kodak n’a pas chômé ! Revenu sur le devant de la scène avec le single "If I’M Lying, I’m Flying", le jeune rappeur a confirmé son statut d’artiste incontournable de ce mouvement en dévoilant le puissant "Zeze" en collaboration avec Travis Scott et Offset, récemment clippé.

Incluant les deux morceaux précédemment cités, son dernier solo intitulé "Take One" aura également une place dans son nouvel opus prévu pour mi-décembre. Après "Heart Break" sorti le jour de la Saint-Valentin, Kodak Black revient dans la course aux certifications avec le LP "Dying to Live". Annoncé sur ses réseaux sociaux, l’opus sera disponible le 14 décembre prochain, un cadeau idéal à placer sous le sapin !

En attendant la sortie de son opus très attendu par le monde du rap, on vous laisse patienter avec le dernier visuel en date complètement barré de l’artiste :