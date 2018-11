6IX9INE ne sera pas relâché avant septembre 2019 !

Les neuf mois les plus long de sa vie…

Phénomène interplanétaire, aucun jour ne se passe sans qu’on entende parler de 6IX9INE ! Alors que chaque titre sorti par l’artiste s’est placé dans le classement Billboard, ce dernier fait autant sensation dans la musique que dans l’actualité people. Polémiste, 6IX9INE ne rate jamais une occasion de faire parler de lui, et peu importe la façon…

De son gentil beef avec Kodak Black au clash bien plus sérieux avec Chief Keef, les histoires de Tekashi prennent une ampleur que même lui n’arrive plus à contrôler. Récemment, la justice s’est occupée de son cas et n’a pas fait les choses à moitié. Interpellé par le FBI, nombreux sont les chefs d’inculpations qui pèsent sur l’artiste. Accusé de six infractions à la loi RICO, une loi américaine conçue pour lutter contre le crime organisé, 6IX9INE encourt la prison à perpétuité !

Alors que son album "Dummy Boy" devait sortir vendredi dernier, la situation de son auteur est tout aussi compliquée. Après de nombreux rebondissements, nous en avons un peu plus sur la suite des évènements. En effet, jusqu’au 4 septembre prochain, date du procès qui déterminera l’avenir de Daniel Hernandez, Tekashi sera incarcéré.

Le 22 janvier 2019, il pourra espérer une liberté conditionnelle lors d’une conférence préparatoire cependant, ayant plaidé non-coupable aux différentes accusations, les chances restent minces !

Durant son incarcération, l’Etat Américain s’occupera de scruter les moindres recoins de sa vie afin de chercher des preuves liées à son affiliation avec les Nine Try gangsters, une section du gang des Blood.

Une chose est sûre, les neuf prochains mois seront certainement les plus longs et durs de sa jeune vie…