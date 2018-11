Orelsan : Son concert à l’AccorHotels Arena en direct sur TMC !

Un concert à plusieurs centaines de milliers de personnes…

La fête se finira en direct à la télévision ! Après une tournée évènement ayant réuni pas moins d’un million de personnes en 2018, l’artiste incontournable de la scène française se produira de nouveau à l’AccorHotels Arena en décembre.

Le 5 et 6 décembre, l’ancien Bercy accueillera donc Orelsan et son album "La fête est finie" certifié disque de diamant, le graal des certifications. Véritable showman, les concerts de l’interprète de "Saint-Valentin" sont le plus souvent compets, au plus grand malheur de sa fan base qui ne se lasse jamais de le voir.

Afin d’y remédier, Orelsan vient de collaborer avec la chaîne TMC afin de retransmettre son concert du 6, l’ultime show de l’année 2018, en direct à la télévision. Une annonce qui tombe à point nommée vu que les deux dates sont complètes, l’occasion pour les nombreux supporters de suivre le show de l’artiste bien confortablement installés dans leur canapé.

Rendez-vous ce 6 décembre sur TMC pour découvrir les nombreuses surprises que nous prépare Orelsan, entre l’album et l’épilogue récemment dévoilé, l’ambiance sera aucun doute à son comble !