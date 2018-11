Travis Scott ouvre son store à Houston !

Vous pourrez y trouver des parfums, de la boissons, des vêtements ...

Après avoir lancé son propre festival de musique, Travis Scott continue de faire parler de lui en annonçant l’ouverture de son nouveau magasin à Houston. Baptisé S.P.A.C.E. 2019, ce nouveau store est une issue de la collaboration de l’interprète de "Goosebumps" et de Chase B. qui travaille également dans l’industrie musicale en tant que DJ.

Les artistes ont d’ailleurs d’ores et déjà organisé un évènement afin de promouvoir ce nouveau magasin qui ouvrira en 2019 ; avant le Astroworld Festival le week-end dernier, Travis et Chase ont baptisé ce nouveau business au travers d’un pop-up store qui était disponible à Houston pendant quelques jours.

Travis Scott a également confirmé son enthousiasme dû à l’ouverture de son entreprise en affirmant sur son instagram que lui et son associé "ont toujours rêvé d’ouvrir un magasin en ville". Le fiancé de Kylie Jenner a ainsi déposé la marque de son commerce en début d’année et proposera une large gamme de produits : du parfum à la boisson en passant par les cosmétiques et les vêtements, Travis compte bien faire de son magasin un endroit clé dans la ville de Houston.

La ville natale de Travis a aussi récemment surnommé la journée du 16 novembre telle la journée de l’Astroworld ; une nouvelle qui doit sûrement ravir le rappeur.