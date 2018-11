Birdman exige que ses affaires lui soient remises après sa perquisition

Une histoire de plus.

Il y a quelques semaines, une perquisition avait eu lieu au domicile de Birdman étant donné qu’il tardait à rembourser un crédit de 12 millions de dollars, et son manoir avait également servi de garantie pour cette transaction.

Durant cette même perquisition, plusieurs objets personnels ont été confisqués au boss de YMCMB, et désormais il se bat pour récupérer ses effets.

Birdman n’ayant pas payé, certains de ses objets ont été mis sous scellé tels qu’une table de billard, du matériel d’ingénierie studio, près de 70 paires de chaussures, des pantalons, et des affaires pour bébé. Toutefois, ce qui intéresse le patron de Cash Money reste les récompenses qu’il a gagnées et qui lui ont été saisies.

Parmi ces trophées, il y a notamment un BET Award, des MTV Awards, ainsi que des disques d’or et de platine divers et variés, récompensant sa carrière mais également celle des artistes qu’il produisait à l’instar de Lil Wayne, Drake et Nicki Minaj.

Birdman estime que la personne le traînant en justice n’a aucunement le droit de saisir certains de ses biens personnels. Par conséquent le boss de Cash Money demande à être dédommagé financièrement pour les préjudices subis et surtout la résiliation du prêt, lui permettant d’éviter de payer 12 millions de dollars.