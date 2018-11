6ix9ine encourt la prison à perpétuité !

Racket en bande organisée, détention d'armes à feu, stupéfiants, etc...

Actuellement, 6ix9ine bénéficie d’un buzz sans précédent en gérant parfaitement sa communication, n’hésitant pas à provoquer différents rappeurs et donc à se retrouver dans des histoires échappant à toute logique.

En ce jour, le rappeur de New-York se retrouve impliqué dans des problèmes judiciaires de grande voire très grande envergure. En effet, 6ix9ine, son ancien manager et deux proches ont été arrêtes par l’ATF, un organisme d’état ayant pour but de régir les différents problèmes liés aux armes et aux gangs.

Actuellement, les faits reprochés à 6ix9ine sont le racket et l’usage d’armes à feu. Cependant, il s’agit de l’arbre qui cache la forêt étant donné que son entourage est accusé de conspiration, de vol à main armée, de trafics de stupéfiants mais également d’avoir participé à des fusillades. Selon TMZ, l’ensemble de ces faits pourraient coûter chère à cette équipe qui encourt potentiellement une peine de prison à perpétuité, dont 25 ans incompressibles.

L’avocat de 6ix9ine a immédiatement proposé de payer une caution d’un million de dollars, une demande ayant été immédiatement refusée mais cette arrestation constitue une violation de la période de probation.

Toutefois, le rappeur originaire de New-York doit sortir son premier album « Dummy Boy » ce vendredi, avec une tracklist très alléchante, et mine de rien cette affaire judiciaire pourrait servir la communication du projet. 6ix9ine va éventuellement effectuer un tour à l’ombre mais nous n’avons toujours pas fini d’entendre parler de lui au vu de sa médiatisation assez incroyable.