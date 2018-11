Quand Aya Nakamura s'implante aux Etats-Unis !

Et par la grande porte.

Il y a deux semaines, Aya Nakamura sortait son album « Nakamura » qui est une véritable réussite puisqu’elle a obtenu le disque d’or en moins de deux semaines, profitant du succès de ses singles « Djadja » et « Copines », qui sont devenus des tubes nationaux.

La semaine dernière, l’artiste signée chez Rec. 118 (Warner) a également créé une mini-polémique après s’être plainte que le présentateur des NRJ Music Awards avait écorché son nom lorsqu’il l’avait introduite. De nombreux médias généralistes n’ont pas hésité à relayer cette information mais en ce jour, c’est dans la presse internationale qu’Aya rayonne.

En effet, l’artiste sus-citée a eu droit à un article dans le média Américain The Fader, qui traite de la place de la femme noire dans la société actuelle. Notons que c’est un sujet particulièrement sensible aux Etats-Unis car il y a beaucoup de communautés, et le pays fonctionne selon ce modèle.

Aya Nakamura s’est donc longuement exprimée sur le sujet durant l’interview mais également sur son rôle de mère, expliquant que très peu de choses avaient changé dans sa vie, et notamment sur le fait d’accompagner ses enfants à l’école. Visiblement, le succès n’atteint pas certains artistes.