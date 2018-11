Soolking ajoute trois titres inédits dans son projet ''Fruit du Démon''

Et des featurings de choix.

Disponible depuis deux semaines, le premier album de Soolking a pu être considéré comme une réussite commerciale étant donné que son premier projet solo s’est écoulé à plus de 18 000 exemplaires en première semaine.

En parallèle, de nombreux singles étaient contenus au sein de « Fruit du Démon » allant des extraits clippés « Dalida », « Vroom Vroom », à « Amsterdam » en passant par le tube « Guérilla ». Précisons que le dernier clip en date « Vroom Vroom » a d’ores et déjà atteint les 17 millions de vues prouvant que l’artiste appartenant à la structure Affranchis Music affole tous les compteurs statistiques.

Aujourd’hui, Soolking a décidé d’avoir recours à une technique marketing ayant été popularisée par Future, côté outre-atlantique, à savoir ajouter des sons à « Fruit du Démon », sur les plateformes de streaming.

Trois morceaux ont donc été ajoutés sur l’édition digitale de l’album et Soolking a mis les petits plats dans les grands avec le remix de « Guerilla » sur lequel Maître Gims et Sofiane sont présents, une collaboration inédite avec Jul « Fruit de la Zone », et un tube en puissance se nommant « Leïla ». Avec tous ces titres, Soolking prouve définitivement que le public n’a pas fini d’entendre parler de lui et le projet s’exploitera donc sur la durée.

Vous pouvez également retrouver Soolking dans l'album de Kery James sur le morceau « Ca va aller ».