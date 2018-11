Kofs révèle le clip de ''Secrétaire'' en direct de son quartier

Découvrez le nouveau clip de Kofs : Secrétaire, extrait de "V" déjà disponible

En ce jour, Kofs sort le premier album de sa carrière, intitulé « V » et qui synthétise parfaitement son univers, tout en démontrant ses capacités de rappeur largement au-dessus de la moyenne.

Originaire de Marseille et d’Air-Bel, l’un des acteurs principaux du film « Chouf » démontre que la scène de la Cité Phocéenne est une fois de plus en pleine ébullition, et le public peut y trouver une variété de rap assez impressionnante. En effet, Kofs propose un rap traditionnel, s’éloignant des standards Marseillais, très portés sur la mélodie et l’ouverture musicale.

Ce 16 Novembre, Kofs a dévoilé le clip de « Secrétaire » qui vient renforcer la promotion de « V » disponible depuis quelques heures. Pour ce visuel, l’artiste Phocéen a décidé de proposer deux plans principaux, illustrant à merveille son univers, l’un dans son quartier, mettant en exergue le côté street de son univers, et une autre séquence sur fond vert où le rappeur du 13 a voulu montrer l’esthétisme et le charisme de son personnage.

Un visuel efficace, un projet solide et compactant son univers, Kofs s’est armé de la meilleure des façons afin de faire face à l’étape de la sortie du premier album, pouvant être considéré comme un tournant dans une carrière.