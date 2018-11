Rohff révèle la tracklist de ''Surnaturel''

Disponible à partir du 14 décembre.

Il y a quelques jours, Rohff annonçait la sortie de son album « Surnaturel » pour le 14 décembre, la veille de son anniversaire qui aura lieu le 15. Une fois de plus, le rappeur du 94 a opté pour l’une des recettes ayant fait sa légende, à savoir le double album.

Le public pourra donc retrouver 30 titres, avec des featurings divers et variés, allant de l’ouverture musicale avec Nassi à une équipe de Marseille, à savoir la Guirri Mafia, mais également LECK et Niro, dont la collaboration était particulièrement attendue depuis un certain temps.

Ce format double-album a souvent été une réussite du côté de Rohff, lui qui est à l’origine de « La fierté des nôtres », « Au-delà de mes limites » mais également « P.D.R.G », soit trois réussites commerciales car tous les projets ont été certifiés disque de platine.

Dans moins d’un mois le onzième projet de la carrière du rappeur originaire de Vitry-sur-Seine verra le jour, et devrait certainement ravir le public fidèle de Rohff.