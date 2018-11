Travis Scott et Metro Boomin ont organisé une grande réunion en studio !

Des choses se préparent.

Il y a deux semaines « Not All Heros Wear Capes » voyait le jour, ayant permis à Metro Boomin de faire taire ses détracteurs qui ne le pensaient plus au goût du jour. Notons également que le projet contient de nombreux sons marquants et il brille par son aspect qualitatif au vu du peu de déchet présent.

Malheureusement certains sons ont été négligés par le public au vu du format de « Not All Heroes Wear Capes » qui peut ressembler à une compilation, mais d’autres ont été fortement plébiscités à l’instar des prestations de 21 Savage et Travis Scott.

En parlant de ce même Travis Scott, Metro Boomin a décidé de publier une photo d’un moment de studio accompagné du mari de Kylie Jenner, et montrant que les collaborations entre eux n’allait pas s’arrêter de si tôt.

Metro Boomin n’a pas forcément eu un grand rôle à jouer sur « Astroworld » mais visiblement ce n’est que partie remise puisque le producteur américain a demandé au public de légender la photo, afin de constater et déterminer les attentes des auditeurs.

Il s’agit d’une nouvelle qui devrait ravir à la fois les fans de Metro Boomin et de Travis Scott au vu de leurs collaborations qui sont rentrées dans l’histoire.