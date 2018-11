Young Thug est d'ores et déjà sorti de prison !

Cela n'aura duré que très peu de temps.

C’est malheureusement une routine qui s’est instaurée pour Young Thug. Durant l’été ce dernier s’était fait arrêter mais relâché en liberté conditionnelle, et l’artiste d’Atlanta devait se soumettre de façon régulière à des tests de dépistage afin de constater s’il était positif ou non à l’emprise de stupéfiants.

Il y a quelques semaines, l’artiste sus-cité organisait sa soirée d’anniversaire, qui était visiblement légèrement trop arrosée puisqu’il s’est fait contrôler positif aux tests, l’obligeant à retourner par la case prison. Toutefois Young Thug n’aura passé qu’une dizaine de jours en cellule, puisque sa libération a eu lieu hier.

Désormais le rappeur d’Atlanta devra effectuer des rendez-vous réguliers avec les officiers de Police afin de régler tous les détails relatifs à sa probation/liberté provisoire.

Toutefois, ce comportement contraste avec les propos qu’il a tenus durant le procès car Young Thug s’était montré touchant et convaincant. Selon son avocat, ce comportement s’explique par son dernier séjour en prison durant lequel Thugga était isolé, et avait décidé d’entamer une grève de la faim et de la soif.

Au moins, cette fois, Young Thug a pu se targuer d’avoir eu de nombreux soutiens de la part de rappeurs ou amis tels que Lil Uzi Vert, Lil Baby, Meek Mill et T.I. .