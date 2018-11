La MalFrappe et 4 Keus Gang unissent leurs forces pour ''Ca pete'' !

Découvrez le nouveau clip de La Malfrappe : Ca pete feat. 4 Keus Gang

Depuis un an, La MalFrappe exerce dans le rap français en enchaînant les sorties de clip et ces derniers jours, le visuel de leur collaboration avec 4 Keus Gang a été mis en ligne sur YouTube, sur la chaîne Daymolition, prouvant une fois de plus leur impact sur les découvertes.

Originaire de Torcy, La MalFrappe a décidé de se mélanger à un groupe émergeant dans le rap français, en personne de 4 Keus Gang et le morceau est une réussite artistique. En effet, les deux entités ont su parfaitement mélanger leurs univers afin de proposer un rendu leur correspondant idéalement.

Concernant le visuel, 4 Keus Gang et La MalFrappe ont également trouvé un terrain d’entente parfait, en optant pour la cité avec des plans réalisés de façon très esthétique, mettant en valeur les différents membres. Ces derniers ont su également tous se démarquer dans le freestyle, et leurs différences permettent de donner un rendu homogène et très efficace.

La MalFrappe continuera d’envoyer des morceaux dans les semaines à venir afin de profiter de cette exposition. Concernant le 4 Keus Gang, l’engouement commence à se développer autour du groupe, suite à leurs différents featurings avec Doks puis La MalFrappe, il faudra les surveiller dans les semaines à venir.