Dadju se produira à Bercy en 2019 !

Une étape de plus à franchir plus Dadju…

Révélation Francophone de l’Année 2018 selon les NRJ Music Awards, un album "Gentleman 2.0" certifié quadruple disque de platine et une réédition en route pour le disque d’or, Dadju a passé une année stellaire !

Porté par de puissants singles tels que "Reine" ou encore "Bob Marley", l’un des fils de la famille Djuna suit de près les traces de son frère Maître Gims, et c’est mérité. L’ancienne moitié des Shin Sekai fait désormais partie des poids lourds de l’industrie musicale française, et le prouvera en 2019 lors d’un show sur la mythique scène de l’AccorHotels Arena, anciennement baptisée Bercy.

Après une Cigale, un Olympia, et deux Zenith (Paris – Marseille) complets en seulement quelques minutes, Dadju s’attaquera prochainement au graal tant convoité par de nombreux artistes, mais particulièrement difficile à remplir. Avec une capacité de plus de vingt mille personnes, seuls les plus gros vendeurs de disques en France peuvent se permettre une telle salle.

Afin de rendre ce prochain concert complet, le chanteur prend son temps pour le remplir. En effet, la date de ce show évènement a été placée au 29 novembre…2019 ! Plus d’une année d’attente, mais elle en vaut la chandelle. Pour le moment, les préventes seront disponibles dès demain 10 heures, et la mise en vente se déroulera le jeudi, même heure !