Kendrick Lamar, Nas ou encore Rick Ross réunis sur la B.O de Creed II !

Mike WiLL Made-It a fait les choses en grand…

Le second volume de "Creed II" est autant attendu pour ses images que sa bande originale. Alors que l’héritage de Rocky Balboa a connu un beau succès dans les salles obscures du monde entier, il semblerait que la suite soit tout autant réussie, du moins au niveau de la musique.

En effet, Mike WiLL Made-It a conçu un casting impressionnant et compte bien marquer le coup. Composé de de quinze morceaux, le légendaire producteur américain s’est entouré de nombreuses têtes du rap américain pour "Creed II." Pour ne citer que les plus grands noms, Lil Wayne, Slim Jxmmi, Schoolboy Q, 2 Chainz, Nas et Rick Ross seront présents sur l’opus, sans oublier Young Thug, Swae Lee, J.Cole, Pharrel, Kendrick Lamar, Kodak Black, Rae Sremmurd et on en passe… Comme vous pouvez le constater ci-dessous, Michael Williams n’a pas de mal à convier les plus gros poids lourds du rap game, à notre plus grand plaisir !

Selon le producteur en personne annoncé sur Instagram, les collaborations seront improbables, les flows, mélodies et rythmes seront sans précédents avant d’assurer que : "Les bandes originales et les albums collaboratifs ne seront jamais les même après celle-ci". Une affirmation qui annonce de gros bangers pour l’année 2019, et on ne va pas s’en plaindre.

Cependant, on s’aperçoit qu’Eminem ne sera pas présent dans cette bande-originale, malgré quelques rumeurs. Peu importe, le résultat sera à la hauteur de nos attentes !

Rendez-vous ce 21 novembre aux USA pour découvrir ce film, la bande-originale devrait être dévoilée au même moment. En attendant, voici la bande-annonce de "Creed II"