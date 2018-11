Youv Dee révèle son ''Bendo'' en direct de Paris !

Découvrez le nouveau clip de Youv Dee : Bendo

Membre du groupe L’Ordre du Périph, Youv Dee se fait remarquer depuis quelques semaines, notamment grâce à son apparition dans le dernier épisode de Rentre Dans Le Cercle.

Se démarquant grâce à son style atypique et son profil s’adaptant parfaitement aux codes actuels du rap, Youv Dee a matérialisé ces éléments dans son dernier visuel, mettant en images le titre « Bendo ».

Le rappeur originaire du 95 se promène donc dans la capitale pour ce nouveau clip truffé d’effets visuels colorés permettant de renforcer le côté sans limite de Youv Dee. Ce dernier continue de prouver qu’il sait aussi bien manier le travail face caméra que le rap, au vu de son aisance à se balader sur la production très actuelle.

Au sein de « Bendo », Youv Dee montre que la capitale est son terrain de jeu et fait partie intégrante de son univers. Quant à la suite de sa carrière, un nouveau projet devrait bientôt voir le jour, qui s’intitulera « Gear 3 ». Précisons qu’il y a un an « Gear 2 » avait vu le jour et contenait 10 titres, qui était une synthèse parfaite de son univers.

Normalement « Gear 3 » devrait sortir d’ici la fin de l’année bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été annoncée.