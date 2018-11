SCH obtient un nouveau disque d'or avec ''JVLIVS''

Un autre jour, un autre roro.

Il y a un peu moins d’un mois, SCH sortait le quatrième projet de sa carrière, qui était très attendu après la promotion avortée de « Deo Favente », et le succès critique et du public avaient été au rendez-vous puisque l’opus s’était écoulé à plus de 27 000 exemplaires dès la première semaine.

Dès la troisième semaine d’exploitation, mission accomplie pour Le S qui a obtenu le disque d’or avec « JVLIVS ». Cette certification rapide s’explique par le succès de « Le Code » qui devient l’un des titres portant le projet et surtout l’album a parlé à sa fanbase sachant que SCH est revenu à certains fondamentaux.

Ce disque d’or vient donc garnir une discographie riche en certifications car ses trois albums « A7 », « Anarchie » et « Deo Favente » ont tous été certifiés disque de platine et visiblement « JVLIVS » devrait suivre la même trajectoire.

Concernant la suite de l’exploitation du projet, les ventes devraient se stabiliser mais pour la troisième semaine consécutive « JVLIVS » se maintient autour de la barre symbolique des 10 000 exemplaires écoulés témoignant d’une durée de vie pouvant être assez conséquente. Rien n’a encore été annoncé à propos de la suite de la promotion de « JVLIVS » mais le prochain rendez-vous du S aura lieu ce vendredi pour son featuring dans l’album de Kofs.