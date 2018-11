XXXTentacion prépare un nouvel album, et bien plus !

Une productivité intervenant après sa mort.

La semaine dernière, l’entourage de XXXTentacion révélait le premier extrait de son projet posthume, créant un engouement auprès de sa fanbase et surtout du grand public, qui s’impatiente d’entendre à nouveau l’artiste originaire de Floride.

Logiquement, l’album de X est très attendu afin de découvrir ce que préparait le défunt rappeur mais visiblement ce ne sera pas le seul projet. En effet, l’ancien producteur de XXXTentacion a laissé sous-entendre que « Skins » (l’album posthume de X qui verra le jour le 7 décembre) ne serait pas le seul projet à garnir la discographie de l’artiste précédemment mentionné.

Une version qui a été très vite appuyée par DJ Scheme, sur Instagram, affirmant que d’autres projets sortiront par la suite. Ce même DJ Scheme a rassuré une bonne partie de la communauté de XXXTentacion, grâce à cette nouvelle.

Toutefois, le rappeur originaire de Miami est également prévu sur des featurings, dont un avec Swae Lee et Maluma, qui sera potentiellement un hit de grande ampleur. Notons également qu’il y aura une collaboration avec un autre artiste ne faisant plus partie de ce monde, à savoir Lil Peep. Ce featuring très attendu étant donné que les artistes sont décédés et le public a tendance à mystifier des défunts.