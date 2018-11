100Blaze divulgue le Freestyle ''Toni Kroos''

Découvrez le nouveau clip de 100Blaze : Freestyle Toni Kroos

Depuis quelques mois, 100Blaze commence à se faire remarquer dans le paysage rap hexagonal, grâce à ses freestyles divers et variés mais surtout sa capacité à rapper à la fois en Anglais et en Français.

Originaire de Marseille, l’artiste sus-cité démontre également une faculté à pouvoir s’adapter à n’importe quelle production, sans dénaturer son univers. Bénéficiant d’un certain engouement, suite à son premier million de vues et son passage dans le programme de Fianso et Daymolition « Rentre Dans Le Cercle ».

En ce jour, le rappeur Phocéen a délivré le visuel de son nouveau freestyle intitulé « Kroos Toni » en référence directe au milieu de terrain du Real Madrid. Pour ce cette mise en images, 100Blaze a mis les moyens, aussi bien sur les décors, les lieux de tournage que le scénario, permettant de proposer un produit abouti et marquant.

De clips en clips, 100Blaze prouve sa progression, notamment sur la maîtrise de son personnage, mais également sur la structure de ses titres qui pourraient être inclus dans un projet, s’éloignant de plus en plus de l’exercice du freestyle lui ayant permis de se faire connaître.

Au vu de ce clip et de la qualité du morceau, il y a fort à parier que 100Blaze fasse à nouveau parler de lui afin d’annoncer de grands projets.