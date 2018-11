Sifax révèle le visuel du ''Pilon Jaune''

Découvrez le nouveau clip de Sifax : Pilon Jaune

Visible dans le rap français depuis quelques semaines grâce à son apparition sur 93 Empire et la sortie du morceau « Boboch L’Abreu », Sifax continue son ascension dans le rap français en dévoilant un nouveau titre intitulé « Pilon Jaune ».

L’artiste du 93 a donc décidé de proposer un visuel avec l’équipe des Affranchis au complet, aussi bien au niveau des artistes que des hommes de l’ombre. Il faut également noter la présence de Naps montrant que les nombreux invités du clip permettent de facilement délimiter l’univers de Sifax.

Quant au contenu du titre, Sifax prouve définitivement sa capacité à être percutant et efficace, tout en développant un univers imprégné par la rue. Précisons que le clip accompagnant le morceau est réussi visuellement au niveau des plans, de la réalisation, et de l’attitude de l’ensemble des participants.

Ayant réussi à réaliser un demi-million de vues avec « Boboch L’Abreu », Sifax avait réussi un excellent démarrage pour un premier titre officiel, montrant qu’il commence d’ores et déjà à intéresser le public de par son atypisme et son image très bien travaillée. Reste à voir la suite pour Sifax mais elle s’annonce plus que prometteuse.