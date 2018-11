Q.E Favelas révèle un nouveau clip et la tracklist de sa mixtape !

Découvrez le nouveau clip de Q.E Favelas : 40€ extrait de "Bipolaire" disponible à partir du 16 Novembre 2018

Visible dans le rap français depuis le début de l’année 2018 par l’intermédiaire de leurs clips postés sur la chaîne YouTube Kyoh Production, Q.E Favelas a réussi très rapidement à s’imposer comme des étoiles montantes du rap français.

Le groupe de Saint-Denis a réussi à se démarquer grâce à la complicité très marquée et visible entre Ibrak et Lims. En parallèle, Q.E Favelas a su concrétiser chaque opportunité qui pouvait les aider à franchir des caps en termes de notoriété et de visibilité, à l’instar de leur featuring avec Koba LaD, le passage dans Rentre Dans Le Cercle et leur apparition sur « 93 Empire » aux côtés de Sadek et GLK.

Ainsi, le duo du 93 a jugé qu’il était temps de sortir le premier projet de leur carrière, qui s’intitulera « Bipolaire » montrant l’importance qu’ils ont placée dans leur complémentarité. Cela se retranscrit également à travers leur dernier clip « 40 € », réalisé en deux parties, qui mettent en avant Ibrak dans un premier temps puis Lims dans un second, afin d’exploiter au maximum leurs univers respectifs.

Notons également l’esthétisme et l’élégance de ce clip, aussi bien dans la qualité visuelle, que dans les décors et les éléments divers et variés ayant été intégrés.

Q.E Favelas en a profité pour divulguer la tracklist de « Bipolaire » qui sera disponible à partir du 16 Novembre. Au rayon des invités, 4Keus fera partie du projet, ce qui sera le deuxième featuring entre les deux groupes après « Meeting ». Sofiane a répondu présent à l’appel sur le morceau « Mec de Tess » et le groupe de Saint-Denis en a profité pour intégrer « Guerilla » avec Koba LaD aux 15 titres.

Ainsi « Bipolaire » est un projet ambitieux pour ce jeune groupe de Saint-Denis qui devra transformer l’essai le 16 Novembre.