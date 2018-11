Metro Boomin marque son retour avec un nouveau projet !

NOT ALL HEROS WEAR CAPES

En avril dernier, le compositeur américain Metro Boomin nous annonçait dans sa story Instagram qu’il se retirait du rap game, sans laisser insinuer un potentiel retour… Pourtant, les fans du beatmaker ont su déceler sur les réseaux, il y a quelques jours, les indices qui permettaient de prévoir un retour imminent de l’artiste.

En effet, une image a envahi Instagram ces derniers jours : un panneau publicitaire sous la forme d’un avis de recherche avec l’inscription "Missing, Have you seen this man" ; accompagné du nom du projet qu’il vient de dévoiler officiellement sur ses réseaux.

Pour l’anniversaire de "Without Warning" sortie l’année dernière à la même date, Metro Boomin vient de lâcher le nom et la cover de son prochain album : "NOT ALL HEROS WEAR CAPES".

Pour l’instant, aucune date n’a encore été dévoilée, il va falloir patienter encore un peu…