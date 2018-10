6ix9ine annonce un nouvel album !

Prévu ce mois-ci…

Tout s’accélère pour le rappeur de New-York ! Alors qu’il pourrait passer quelques temps derrière les barreaux, 6ix9ine a décidé de dévoiler un nouvel album ce mois-ci. Personnage incontournable de la scène rap actuelle, ce nouveau projet devrait faire énormément de bruit, seulement quelques mois après la sortie de son premier opus "DAY69" !

Après avoir dévoilé le puissant "FEFE" en compagnie de Nicki Minaj et Murda Beatz comptabilisant pratiquement 500 millions de vues en trois mois, l’artiste a collaboré par la suite avec Anuel AA pour un "BEBE tout aussi réussi, au score avoisinant les 305 millions de vues sur la plateforme YouTube ! Plus récemment, c’est aux côtés de Bobby Shmurda que Tekashi s’est placé avec le morceau "STOOPID" et ses 72 millions de vues en seulement trois semaines. Tant de morceaux à succès qui seront certainement présents dans son nouvel album prévu pour le mois de novembre.

Liké par plus de trois cent mille personnes sur son compte Instagram, cette annonce fait déjà l’effet d’une bombe et pour cause. L’opus se placera certainement dans le classement des albums les plus écoulés en première semaine de l’année 2018, affaire à suivre !