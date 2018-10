Kanye West et Donald Trump : C’est terminé !

Ye s’est senti manipuler…

Une histoire qui finit bien… Particulièrement proche de Donald Trump jusqu’à le considérer comme son frère, il semblerait que Kanye West ait enfin ouvert les yeux sur le président américain.

Premier à le soutenir quitte à se mettre ses anciens amis à dos, à l’instar de Jay Z et Beyoncé pour ne citer qu’eux, encourageant sa communauté à quitter le Parti démocrate pour rejoindre celui du magnat de l’immobilier, Kanye West a donné corps et âme à Donald, et il commence à s’en mordre les doigts !

Se sentant manipuler par Trump, Kanye souhaite prendre ses distances comme annoncé sur son compte Twitter : "Mes yeux sont désormais ouverts et je me rends compte seulement maintenant que j’ai été utilisé pour véhiculer des messages auxquels je ne croyais même pas. Je prends mes distances avec la politique pour me concentrer sur la création." Après avoir perdu plus de neuf millions de followers et le soutien du rap game, le mari de Kim Kardashian fait machine arrière et compte bien revenir à l’essentiel, à savoir la musique !

Cependant, la route est encore longue pour Kanye West avant de se faire pardonner de tous, malgré son mea culpa !