Meek Mill, Jeremih et PNB Rock révèlent le visuel de ''Dangerous''

Découvrez le nouveau clip de Meek Mill : Dangerous feat. Jeremih & PNB Rock

Le 6 juillet dernier sortait un nouveau projet de Meek Mill intitulé « Legends of Summer », qui était un EP au vu du nombre de titres, à savoir 4.

Ainsi, le rappeur originaire de Philadelphie a décidé de dévoiler le visuel de la collaboration avec Jeremih et PNB Rock. Précisons que ce morceau est un featuring plus qu’intéressant car Jeremih et PNB Rock ont permis à Meek Mill de s’orienter vers un autre type de production, bien plus ouverte musicalement et correspondant davantage aux univers artistiques des artistes invités.

Meek Mill a donc souhaité proposer un clip très esthétique avec de nombreuses images en rapport avec l’univers visuel du rappeur de Philadelphie, développé depuis des années. Il y a également des séquences plus classiques voire sobres, dénotant avec l’image traditionnelle de Meek Mill.

Ce clip devrait probablement être le dernier de l’exploitation de « Legends of Summer » car le rappeur sus-cité a annoncé, durant l’édition 2018 des Billboard, qu’un nouveau projet devrait voir le jour incessamment sous peu.

« Legends of Summer » était un projet encourageant ayant montré que Meek Mill était capable de se renouveler désormais l’interrogation subsiste autour de la formule qui sera appliquée sur son prochain album.