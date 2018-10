6ix9ine de nouveau sur le bancs des accusés !

A peine jugé pour attouchements sexuels sur mineurs…

Le rappeur new-yorkais va sûrement finir en prison ! D’abord jugé pour attouchements sexuels sur mineurs, le rappeur avait été plutôt chanceux face au verdict...



Il avait en effet réussi à passer un accord arrangeant avec le juge : s’il arrêtait de poster des photos à caractère sexuel sur ses réseaux, écrivait une lettre d’excuse à sa victime, qui avait été attouchée par le rappeur du haut de ses seulement 14 ans, et dont les photos de l’acte avaient été partagées, et enfin ne commettait plus de crime pendant 2 ans, Tekashi 69 évitait la prison !



Une autre condition avait aussi été posée : si l’artiste passait son GED, équivalent américain du bac, il échappait aux barreaux. Un jugement qui avait choqué plus d’une personne…mais qui finalement a évolué lors d’un nouveau procès vendredi dernier, puisque 6ix9ine a tout de même écopé de quatre ans de prison avec sursis, et de 1000 heures de travaux d’intérêt général.



Un sursis fragile, puisqu’à peine sorti du tribunal, le rappeur américain a dû faire face à une autre accusation, cette fois-ci pour une fusillade dans la ville de New-York...au cours de laquelle un garde du corps avait été touché.

On ne sait pas encore ce qu’il va advenir de l’artiste plus que dissipé et violent, qui divise de plus en plus l’auditoire de rap américain…



Dernièrement, Tekashi 69 avait pourtant montré sa générosité lors d’un séjour au Mexique, en distribuant des billets aux plus démunis.

De quoi nous questionner encore plus sur son sort !