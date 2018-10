Kalash Criminel dévoile des informations sur son prochain album !

Le titre, la cover et la date de sortie.

Depuis quelques mois, la sortie du nouveau projet de Kalash Criminel circulait dans les airs, et finalement la date de sortie vient d’être annoncée en ce jour.

En effet, le 23 Novembre sortira le troisième projet de la carrière du rappeur de Sevran et cela s’intitulera « La Fosse aux Lions », accompagnée d’une cover avec les fameux animaux cités dans le titre, et finalement surprenante et inattendue.

L’autoproclamé cagoulé le plus connu au monde ara pour objectif de se maintenir commercialement avec « La Fosse aux Lions » étant donné que ses deux derniers projets (et uniques de sa carrière jusqu’à présent) ont obtenu le disque.

Ainsi, en communiquant sur le fait que « La Fosse aux Lions » sera le premier extrait, il y a fort à parier que le rappeur du 93 veuille franchir un nouveau cap.

Kalash Crimi a également révélé le premier extrait du projet qui sera « Sombre », un banger efficace et fidèle à son identité artistique, de belles promesses avant la sortie de son premier album qui sortira donc le 23 Novembre.

Notons également sa présence sur deux titres du projet « 93 Empire » afin de constater sa forme du moment.