Ice Cube annonce la sortie d'un nouveau projet !

Pour le 7 décembre.

Depuis un certain nombre d’années, Ice Cube est davantage perçu comme un acteur qu’un rappeur, au vu de ses participations à de nombreux films réussis mais également sa faible productivité musicale.

Toutefois, sur ses réseaux, le membre de N.W.A a annoncé qu’il revenait avec un nouveau projet qui sortira le 7 décembre et s’intitulera « Everythangs Corrupt ». Cela marque la fin d’une période d’inactivité artistique de près de huit années et la sortie de son dernier album en date « I am the west » ayant vu le jour en septembre 2010.

Cependant, ce retour n’est qu’une demi-surprise car Ice Cube l’avait annoncé, il y a quelques mois. Au vu de la cover et du titre de l’album, il y a fort à parier que le projet permette à l’artiste originaire de Compton de présenter une face de lui sombre et hardcore, à l’instar de la couleur musicales de quelques opus de sa discographie.

Reste à voir l’accueil commercial réservé par le public à ce projet, mais au vu de sa notoriété et de son statut d’icône, il y aura une communication naturelle autour de « Everythangs Corrupt ». Désormais, il y aura une interrogation autour de la tracklist du projet afin de voir si les membres de N.W.A seront présents ou non.