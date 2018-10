XXXTentacion : Des collaborations avec Rihanna et The Weeknd pourraient voir le jour !

Neufs titres inédits sont également en route…

Décidemment, la carrière de X n’est pas près de s’arrêter ! Après avoir découvert le visuel de "Moonlight" dévoilé le 30 septembre dernier et comptabilisant plus de 80 millions de vues, les fans du rappeur de Miami ont pu entendre la douce voix de leur idole aux côtés de Lil Pump, Maluma et Swae Lee sur le morceau "Arms Around You". Un dernier morceau percutant de la part de X ? Il semblerait que non !

En effet, le producteur Mally Mall, à l’origine d’"Arms Around You", a fait de belles révélations au micro de la radio Power 106. Si l’on en croit ses paroles, les producteurs du défunt rappeur devrait dévoiler de nouvelles collaborations de l’artiste aux côtés de Rihanna et The Weeknd : "En réalité, nos avons encore neufs titres inédits enregistrés avec X qui vont bientôt sortir. Il y en a une qui sera destinée à Riganna. Il y en a une autre sur laquelle The Weeknd pourrait venir poser sa voix d’ici peu." Avant d’ajouter que ce gamin avait tellement de talent qu’il pouvait prendre la voix de trois artistes différents sur une seule et même chanson.

Reposant en paix, le meilleur nouvel artiste de l’année 2018 selon BET Awards continue de vivre aux travers de ses morceaux !