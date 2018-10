Akon est candidat pour les élections présidentielles américaines de 2020

Un nouveau projet pour l'artiste américain.

Depuis quelques années, Akon n’hésite pas à s’investir dans l’humanitaire pour l’Afrique et au vu de tous ses engagements, l’artiste américain a naturellement proposé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle américaine.

En effet, c’est lors du congrès annuel, One Your World, qu’Akon a annoncé la nouvelle. L’évènement se déroulait vendredi 19 Octobre à La Haye et aux Pays-Bas et à cette occasion l’artiste suscité a exprimé son souhait de devenir président.

Toutefois durant le discours, Akon a bien insisté que cette annonce pouvait paraître complètement folle, en disant que ce jour de sommet était historique, avant d’insister sur le fait que le 19 Octobre était le point de départ de cette aventure présidentielle.

En parallèle l’artiste Américain s’est beaucoup impliqué dans le développement de son continent d’origine, à savoir l’Afrique, en fournissant des lampadaires, des feux de signalisation, fonctionnant à l’énergie solaire, montrant aussi son attrait pour le côté écologique et développement durable. Précisons que son projet d’électriser l’Afrique permet également à Akon de proposer du travail à des africains, s’il applique cette formule aux Etats-Unis, peut-être que des miracles auront lieu.