2 Chainz se lance dans le cannabis !

Une marque Super Premium !

Bien plus que du business, une passion ! À l’instar de Snoop Dogg ou encore Wiz Khalifa pour ne citer qu’eux, 2 Chainz se lance à son tour dans l’industrie de la marijuana.

Originaire de Géorgie, son produit sera disponible uniquement en Californie, comme la précisé la société propriétaire de Green Street baptisée Mazel Management Group, avec laquelle il collabore afin de lancer sa propre marque de weed.

Nommée "Gas Cannabis", Tity Boy dévoilera prochainement une marque de cannabis Ultra Premium. Proposée en trois catégories, il y en aura pour tous les goûts. De la 87 présentée comme la plus abordable à la 93 réunissant tous les ingrédients en passant par la variété 89 alliant robustesse et finesse, le rappeur dévoilera prochainement toute une gamme de produits allant du joint pré-roulé aux comestibles.

Une variété haut de gamme, mais à des prix abordables comme annonce l’interprète de "Bigger Than You" dans un communiqué : Je reconnais la qualité de Gas par son apparence, les sensations qu’elle procure et la fumée […] C’est haut de gamme, mais à un prix abordable car je veux que tout le monde comprenne que le Gas, c’est vraiment le feu »