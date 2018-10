Fianso et Daymolition sortent le huitième épisode de la deuxième saison de ''Rentre Dans Le Cercle''

Avec une fois de plus, un beau plateau de rappeurs.

En ce jour, Fianso dévoile le huitième épisode de la deuxième saison de « Rentre Dans Le Cercle », deux mois après la sortie du septième, avec la prestation remarquée de La Fouine.

Ainsi pour ce nouvel opus, Sofiane a décidé de ramener deux artistes du 93, en personne de Worms-T et Tino Excezik, un artiste suscitant un certain engouement, Spion, un jeune buzz avec Youv Dee mais aussi Yoon on The Moon, un rappeur ayant démarché Fianso et dont l’initiative a payé.

Le public a donc pu profiter de prestations diverses et variées, dans différents styles, sur des productions signées Sonar, un producteur bien connu dans le milieu du rap français.

Concernant les invités du milieu, Tarik Chakor, Hugo Gaillard, Leo Denis, Morgan Antonutti ont répondu à l’appel du Cercle et c’est DJ Tony First qui assure le son aux platines.

Après l’épisode hors-série au Canada, Fianso et Daymolition ont décidé d’envoyer immédiatement le huitième épisode sachant que le projet « 93 Empire » est également disponible depuis le début du mois. Une fois de plus, il faut louer toutes les initiatives dont Fianso est à l’origine, qui semblent ne jamais s’arrêter. Ajoutons que vendredi sera également un grand jour pour le rappeur de Blanc-Mesnil car il s’agira du jour de la sortie du premier album de Soolking.