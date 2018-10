RK obtient officiellement son premier disque d'or

En un mois.

Le 21 Septembre 2018, RK sortait le premier projet de sa carrière intitulé « Insolent », où nous pouvions découvrir l’étendue du potentiel du rappeur de Meaux, qui a montré sa capacité à alterner les sons plus rappés et les singles.

En effet, RK a su conquérir les différentes tranches du public rap, grâce à l’éventail de titres proposés, dont les ambiances sont diversifiées et surtout l’artiste originaire de Meaux ne s’est pas dénaturé, restant systématiquement fidèle à son personnage.

En ce jour, le SNEP a officiellement annoncé que l'artiste du 77 avait obtenu le disque d’or, correspondant à 50 000 ventes ou équivalent streaming. En l’espace d’un mois RK a donc décroché le graal, avec une première semaine d’exploitation à 21 000 exemplaires écoulés.

Par la suite, le rappeur du 77 a réussi à parfaitement se maintenir, prouvant la solidité de sa fanbase malgré son jeune âge et sa carrière naissante. La prochaine étape sera donc de confirmer mais au vu de ce succès et de l’engouement autour du single « Bae », nous devrions encore entendre parler de RK durant un certain temps.