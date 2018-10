Avant son décès XXXTentacion avait effectué sa confession !

Le tout dans un audio téléphonique.

Depuis le début de sa carrière, XXXTentacion traînait une réputation sulfureuse, et même après sa mort il semblerait que le talentueux artiste originaire de Miami continue à l’entretenir.

En effet, X avait été accusé par sa copine de coups et blessures mais également de séquestrations, avant que celle-ci se rétracte sur ses propos. Toutefois près de quatre mois sa mort, le site Pitchfork a dévoilé un audio intriguant où le rappeur américain parlait des faits précédemment énoncés mais également d’autres.

Durant ce même audio, X confie avoir « fracassé » sa femme à cause d’une erreur qu’elle aurait faite, à savoir tromper l’artiste originaire de Miami, pour ensuite rajouter qu’elle savait à quoi s’en tenir désormais. L’extrait dure un peu plus d’une minute et réside désormais sur le bureau du procureur.

En parallèle, X a également envoyé un autre audio où il parlait d’une news dans le Times affirmant que l’artiste désormais défunt avait mis des coups de couteaux à trois personnes. Cependant, XXXTentacion a tenu à démentir en audio qu’il avait planté huit personnes et non trois...

Les confessions révélées en ce jour n’auront donc pas d’incidence sur X, mais son image risque d’être écornée une fois de plus.