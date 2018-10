Gringe arrive fort avec son premier album !

"Enfant Lune" a une date de sortie...

"Enfant Lune", voici le premier album solo de Gringe. La deuxième plume des Casseurs Flowters présentera un opus de quinze titres le 2 novembre prochain. Rappeur, acteur et pur showman, Gringe est un artiste aussi mystérieux que surprenant.

Discret, mais travailleur acharné, ce premier album devrait le révèler pour de bon. Afin de mettre toutes les cartes de son côté, Gringe a réuni du beau monde sur "Enfant Lune". De DJ Pone à Léa Castel en passant par Vald & Suikon Blaze Ad, ou encore Nemir, Diamond Deuklo et bien évidement Orelsan, un tier du projet est prévu avec des collaborations variées et attirantes.

Pour l’occasion, le rappeur de Caen a dévoilé un mémo sur sa chaîne YouTube officielle, désormais vidée de tous ces vieux morceaux. Pendant plus d’une minute et trente secondes, Gringe slam sur une prod mélancolique. Son passé, son avenir, et son présent, le rappeur nous parle à cœur ouvert.

Désormais prêt à se lancer dans une carrière solo, on espère qu’Enfant Lune obtiendra le fameux disque de diamant, à l’instar de son ami d’enfance Orelsan avec son dernier album en date. Rendez-vous le 2 novembre !