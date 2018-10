En ce jour, SCH a dévoilé son album ''JVLIVS'' et c'est déjà une réussite !

Le projet tant attendu est enfin disponible.

Durant le mois de Mai 2017, SCH avait sorti le troisième album de sa carrière « Deo Favente », faisant office de suite à « A7 » et « Anarchie ». Deux projets considérés comme un classique pour un premier et le plus gros succès commercial de sa carrière pour le second. Ainsi il y avait logiquement une grosse attente autour de « Deo Favente » mais à cause de problèmes personnels, Le S n’a pas pu défendre son projet de la meilleure des manières, laissant un goût d’inachevé dans la bouche du public.

Cependant, le projet sus-cité a rencontré un succès commercial puisqu’il a été certifié disque de platine. Ainsi, en début d’année, SCH a annoncé qu’il changeait de maisons de disques, afin de repartir sur de bonnes bases et le rappeur originaire d’Aubagne a décidé d’aller chez Warner, au sein de leur label ayant le vent en poupe sur l’urbain, à savoir Rec. 118.

Trois mois après sa signature, SCH a donc dévoilé le premier extrait de son nouvel album tant attendu et « Mort de Rire » était le titre idéal afin de rassurer sa fanbase, au vu de la construction du morceau et du visuel extrêmement esthétique.

Sorti juste avant la période estivale, le rappeur Marseillais a donc laissé passer l’été avant de repasser aux choses sérieuses et de dévoiler « Otto » qui a été un franc succès. En effet, ce morceau a été le single ayant porté « JVLIVS » jusqu’à sa sortie, en étant diffusé en playlist et scrutant les sommets des plateformes de streaming. Cette cartouche a donc parfaitement touché la cible.

Dans la foulée, SCH a dévoilé « Pharmacie » afin de montrer qu’en trois extraits, trois ambiances artistiques pouvaient être explorées. En parallèle, Le S a également diffusé son court-métrage, prouvant que les visuels des extraits se suivaient et donnaient lieu à une mini-série. Au sein de ce même court-métrage, l’artiste Marseillais s’est mis en scène, endossant un véritable rôle d’acteur dans un visuel esthétique, intense et plaisant à regarder.

La promotion du projeta été réalisée de main de maître et en ce vendredi, SCH a donc sorti le quatrième projet de sa carrière, intitulé « JVLIVS ». Le rappeur Marseillais a fait le choix de proposer un album construit comme un film, avec des interludes, un fil conducteur, et des morceaux typiques du S, qui plairont sans hésiter à sa fanbase. La collaboration avec Ninho est également très percutante avec un Ni s’adaptant idéalement à l’univers de SCH. Concernant l’introduction, celle-ci permet de rentrer parfaitement dans le projet, avec un titre très puissant et de haute volée, en termes d’écriture et de technique.

Désormais, il y a une attente autour de la première semaine de SCH, dont nous aurons les chiffres dès vendredi prochain. « JVLIVS » est un sans faute artistique, le public a désormais le projet entre ses mains !