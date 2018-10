Rec. 118 a annoncé une nouvelle signature, en personne de Zikxo !

Et elle vient directement du 93.

Hier, le label de Warner, Rec. 118, a annoncé qu’un nouveau rappeur venait gonfler leurs rangs, sachant qu’aucun artiste n’avait eu lieu depuis près d’un an. Une fois de plus le 93 est à la mode puisque c’est un rappeur originaire de Bondy qui a rejoint les rangs de l’écurie sus-citée, se nommant Zikxo.

Pour ceux qui le connaîtraient pas, depuis le début de l’année, Zikxo a entamé une série de freestyle intitulée « Temps », où le concept était simple : illustrer sa vie et son univers à travers chaque visuel, qui était diffusé tous les vendredi durant 30 épisodes, soit 30 semaines.

En termes de chiffres, l’artiste du 93 cumule déjà près de 10 millions de vues sur sa chaîne YouTube avec très peu de relais de la part des médias. Il y a notamment l’épisode 6 qui s’approche lentement mais sûrement du million de vues. Son style artistique ? Une voix étouffée et agressive, capable de débiter sur toute sorte de productions, et une écriture censée et très technique.

Il y avait eu une amorce d’évolution durant ses derniers freestyles, notamment sur le dernier épisode où Zikxo avait rappé sur une production de Katrina Squad, prouvant qu’il était capable de proposer encore autre chose artistiquement.

Ainsi Rec. 118 vient garnir son roster avec la signature de ce rappeur émergeant, reste à voir comment il sera développé dorénavant.