Drake trahi par l’un de ses producteurs !

Kanye West serait innocent dans l’affaire du fils caché de Drizzy, selon Pusha T !

Fin mai dernier, Pusha T dévoilait son troisième album solo Dayton. Un projet qui a résonné dans le monde, non pas par la qualité de ses chansons, qui restent cependant excellentes, mais avec son morceau à destination du boss actuel du game, Drake.

Intitulé "The Story of Adidon", le titre révélait, ou plutôt confirmait, l’existence du fils caché de Drizzy avec l’actrice pornographique Sophie Brusseaux. Un sujet qui a créé de nombreux rebondissements ! Désormais en plein beef, Drake proposait 100 000 dollars pour avoir un dossier sur Pusha, avant de se retirer de ce clash.

Cependant, qui est l’homme qui a trahi Drake en informant Pusha de ce dossier ? Alors que pendant de nombreux mois, l’industrie et les fans pensaient Kanye coupable, suite aux mots du Champagne Papi lors d’une interview avec Maverick Carter dans The Shop : "Je lui enoie une photo de mon fils. Je lui dit que j'ai des problèmes avec la mère de mon fils... Je me réveille, et tous ces trucs sont sortis. Un à un !" , il semblerait que le traite soit l'un des proches de Drake, selon Pusha T en personne.

Lors d'une entrevue avec Joe Budden, à l'occasion du Joe Budden Podcast, l'auteur de "Dayton" a révélé l'identitié du renégat : "Ce n'est pas du tout venu de Kanye...40 couche avec une femme...il lui parle tous les jours. Jusqu'à cinq, six heures par jour... et il évoque à quel point il est écoeuré de certaines choses, la notoriété, et des choses concernant Drake, et sa carrière, et tous ces trucs... Avec tout ça, vient cette information : Drake a un fils. Il parle de ce voyage où tout le monde est allé voir l'enfant pour lui apporter des cadeaux, etc... Elle a révélé l'infomation."

Ce serait donc Noah 40 Shebib, l'un des producteurs de Drake qui aurait planté un couteau dans le dos de son artiste... Une confirmation qui devrait faire beaucoup de bruit dans les jours à venir, si elle s'avère exacte !