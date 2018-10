Soolking dévoile la tracklist de son album ''Fruit du Démon''

Avec trois featurings de choix.

Depuis un an, Soolking fait trembler YouTube, en réalisant des scores assez démentiels sur la plateforme puisque le cap des 100 millions de vues a été dépassé plusieurs reprises. Ajoutons que sur ces titres, l’artiste d’origine Algérienne a également prouvé sa capacité à réaliser des tubes.

Ayant fait grimper l’engouement sur la fin d’année 2017 et le début 2018, c’est naturellement que l’artiste signé chez Affranchis Music (label de Fianso) a annoncé que son premier projet solo sortirait le 2 Novembre, intitulé « Fruits du Démon ».

En l’espace d’un mois, le premier extrait du projet « Dalida » cumule d’ores et déjà 50 millions de vues, montrant l’impact de Soolking en France, mais également l’attente autour de la sortie de « Fruits du Démon ».

Ainsi, en ce jour, la tracklist a été révélée, et le projet contient 14 titres, un format idéal pour un premier album, pas trop court, mais parfait pour développer son univers artistique au maximum. Il y a également trois featurings sur le projet, à savoir Lacrim et Fianso sur le même titre, et surtout Khaled. Avec ce dernier, le public assistera à un passage de flambeau entre deux artistes de générations différentes mais extrêmement talentueux.

Désormais, le public attend le deuxième extrait avant la sortie tant attendue de « Fruits du Démon ».