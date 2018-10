Maître Gims décroche un nouveau disque de diamant !

Un de plus.

Disponible depuis le mois de Mars, le troisième album solo de Maître Gims « Ceinture Noire » a logiquement rencontré un énorme succès puisque le disque de diamant a été obtenu en l’espace de six mois. Profitant du succès de ses singles « La Même » avec Vianney et « Mi Corazon » en compagnie de Lil Wayne et French Montana, il est intéressant de noter que ce sont les featurings qui ont permis à l’album de le propulser au sommet des charts.

Ajoutons que Gims a également su maintenir les ventes de « Ceinture Noire » sur la durée, écoulant toujours plus de 6000 exemplaires de ses disques, semaine après semaine. Ce projet a permis de prouver que l’artiste Parisien est au sommet du rap français en termes de prestige et de succès commercial. Précisons que Gims va entamer une tournée nationale, avec en point d’orgue, une date au Stade de France, en 2019.

Reste à voir où Gims s’arrêtera mais de mois en mois, il confirme son statut de porte-étendard de la musique urbaine française.