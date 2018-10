Kery James dévoile la cover et la tracklist de son nouvel album !

« J’rap Encore » disponible le 16 novembre prochain…

Après le succès de son dernier album "Mouhammad Alix" certifié disque d’or, l’un des personnages les plus emblématiques du rap français revient avec un nouveau projet ce 16 novembre 2018. Intitulé "J’rap Encore", Kery James compte bien rester dans l’actualité avec cet album, plus de vingt ans après ses débuts.

Pour l’évènement, le membre de Mafia K’1 Fry et Ideal J a dévoilé un premier extrait en compagnie de Kalash Criminel le 10 septembre dernier. Un titre intitulé "PDM" et très engagé qui comptabilise plus de 2,5 millions de vues sur la plateforme YouTube à ce jour, et ce n’est que le début.

En attentant un nouvel extrait prévu ce 22 octobre, Kery James a révélé la cover ainsi que la tracklist, bien alléchante. Au programme, treize morceaux pour six collaborations. De Féfé du Saïan Super Crew à Fianso en passant par Soolking, Oumar & Sam, Kalash Criminel ou encore Chilla, "J’rap Encore" s’annonce actuel et revendicateur, selon cette pochette pensée et réalisée par Leïla Sy et Koria.

Bien évidemment, Kery partira défendre son projet sur les scènes françaises dès le 10 novembre prochain, avec un passage au Zénith de Paris le 8 décembre prochain. Rendez-vous le 22 octobre pour la sortie d’un nouvel extrait de "J’rap Encore", en attendant la sortie de ce dernier le 16 novembre prochain !