How High 2 : Une pétition lancée pour le retour de Redman et Method Man !

Silas et Jamal sont indétrônables…

Il fallait s’en douter ! Vingt ans après le premier volet, la suite d’ "How High" fait beaucoup parler d’elle depuis la révélation du casting. Alors que les fans de Silas et Jamal pensaient les revoir dans de nouvelles aventures encore plus fumeuses, ils ont rapidement été déçus.

En effet, annoncé sur son compte Twitter, Lil Yachty se chargera du rôle principal. Une nouvelle qui ne réjouit pas les nombreux supporters du premier volume, et ça peut se comprendre. Afin d’y remédier, une pétition a été lancée pour l’occasion !

Baptisée "GET METHOD MAN AND REDMAN IN HOW HIGH 2", la pétition vise directement la personne en charge du projet, à savoir Bruce Leddy. Déjà signée plus de 2 500 fois sur les 3 000 demandées, la présence des membres du Wu-Tang Clan fait l’unanimité auprès du public.

Cependant, malgré une pétition largement signée, la participation de Method Man et Redman dans ce second volet semble tout de même compromise. En tout cas, Lil Yachty, ravi de reprendre les reines de ce classique, n’a pas encore réagi à cette pétition disponible ici !