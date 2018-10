La famille Carter ne veut plus entendre parler de Kanye West !

"Watch The Throne 2" ? Plus la peine d’y penser…

Il fallait bien que ça arrive un jour… Les nombreuses bourdes de Kanye West ont agacé pour de bon Jay Z et Beyoncé, et ça peut se comprendre. A plusieurs reprises, l’interprète de "Stronger" a exprimé son soutien au président actuel des Etats-Unis, Donald Trump, un choix politique qui agace le clan Carter. De nombreuses sources affirment que la famille Carter a définitivement coupé les ponts avec son ancien confrère, comme le rapporte le Dayli Mail.

Une amitié vielle de plusieurs années qui prend fin à notre plus grand malheur. Après de violentes collaborations comme sur l’incontournable "N**as In Paris", les deux poids lourds du rap game avaient même annoncé la possibilité d’un "Watch The Throne 2". Un projet qui ne sortira probablement jamais cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise face à ces personnages…

Seul le temps nous le dira !