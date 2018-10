Vic Mensa clash XXXTentacion devant sa mère !

Une soirée BET Awards 2018 par comme les autres…

Comme chaque année, les BET Awards récompensent les artistes les plus méritants de l’année. Lors de cette édition 2018 qui s’est déroulée le week-end dernier à Miami, le rappeur Vic Mensa a fait des siennes.

En effet, lors d’un freestyle, l’interprète de "Feel That" s’est attaqué à XXXTentacion, devant la mère de ce dernier. Alors que Cleopatra Bernard passait une agréable soirée après la victoire de son fils dans la catégorie du "Meilleur nouvel artiste", la mère du défunt rappeur a rapidement perdu son sourire lorsque Vic Mensa est monté sur scène.

Lors de son freestyle, Vic s’est permis de clasher X en évoquant les accusations de violence et séquestration sur l’ancienne copine du mc de Miami : "Your Favorite rapper is an abuser". Une performance qui a scandalisé de nombreuses personnes, et à juste titre. Cependant, la plume de Chicago ne regrette pas ses mots comme dit sur son compte Instagram.

Tout en précisant qu’il n’était pas averti que la mère de X était dans la salle, ce dernier s’excuse auprès d’elle mais reste sur ses positions : "Protéger les femmes. Les abus domestiques et sexuels ne sont excusables juste parce que tu as du talent ou que tu es torturé. Avant mes propos, je n’étais pas averti que sa mère était adns la salle et je lui offre mes profondes condoléances."