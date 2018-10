Def Jam France annonce une nouvelle signature !

Une nouvelle pépite.

2018 est une année faste pour Def Jam France, le label d’Universal Music, en ayant réussi à décrocher le disque d’or pour le premier projet d’YL et en réalisant un très bon démarrage commercial avec Koba LaD, qui a écoulé 19 000 copies de son projet « VII » en première semaine.

Plus récemment, le label de Benjamin Chulvanij a également annoncé que Mac Tyer avait rejoint leur mais il semblerait que ce ne soit pas la seule arrivée. En effet, hier, Def Jam France a annoncé qu’un rappeur originaire de Villetaneuse, nommé Jipax, avait gonflé leur rang.

Réalisant des centaines de milliers de vues sur YouTube, Jipax détone grâce à son flow atypique et son style marqué par la rue. Toutefois, l’artiste de Villetaneuse s’inscrit parfaitement dans la tendance artistique actuelle, et surtout dans celle propre à la scène du 93. En effet, Jipax a un ADN commun à celui de certains artistes de la Seine Saint-Denis, ce qui est un signe positif quand on voit le nombre de disques d’or et de platine décrochés dans ce département.

Def Jam France semble désormais miser sur la jeunesse, au vu de son roster qui compte déjà de nombreux rookies tels que YL, Rémy, Koba LaD, et désormais Jipax.