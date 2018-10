MHD et Naza dans le prochain album de Gradur !

Un extrait pour célébrer cette collaboration…

L’auteur des freestyles “Sheguey” devenus viraux au même rythme que la trap, a décroché un disque d’or pour son album “L’homme au Bob”...pas de quoi le calmer, mais au contraire de quoi le motiver davantage à poursuivre sa carrière sur la scène du rap français !



Après une pause de deux ans, Gradur a balancé “Sheguey 12” avec une touche de Fianso, posé sur un visuel qui n’est pas sans nous rappeler la série à succès de “La Casa del Papel”, tout en préparant son prochain album, après un album concept appelé “Where is l’album de Gradur” sorti au courant de l’année 2016.



Très souvent en studio, le rappeur n’hésite pas à partager son quotidien d’artiste avec ses followers et fans.

C’est par ce biais que les internautes ont appris la présence de Naza et d’MHD sur ce projet en devenir, en regardant une vidéo postée par le rappeur de Roubaix sur le réseau Snapchat.

Le trio paraît très complice, en rappant sur un extrait entraînant nous mettant l’eau à la bouche pour ce projet futur !