Affaire Booba / Kaaris : La sentence est tombée !

Une peine plus lourde qu'initialement prévue...

Le 1er août dernier, Booba et Kaaris s’affrontaient à l’aéroport d’Orly. Une rixe causant plus de cinquante-quatre mille euros de dégâts dans un Duty Free et de nombreux retards/annulations de vol.

Placés en détention provisoire jusqu’au trois août, Booba et Kaaris ont par la suite été incarcérés pendant trois semaines à la prison de Fleury-Mérogis pour le clan Ünkut et Fresnes pour la famille Jeune Riche Paris, en attendant le procès du 6 septembre dernier.

Le 23 août, les interprètes de Kalash ont été remis en liberté mais placés sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le territoire français, après une caution de 30 000 euros pour chaque artiste. Lors du procès du 6 septembre, un premier verdict est tombé : Un an de prison avec sursis. Une décision qui devait être confirmé ou infirmé ce 9 octobre, découvrez la sentence finale.

Absents au tribunal de Créteil pour entendre leur jugement, les peines sont supérieures aux réquisitions du procureur : 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende chacun. Une affaire désormais classées cependant, il va falloir se tenir à carreau !