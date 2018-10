''Skins'', le troisième album de XXXTentation est en route !

Le producteur confirme la sortie !

La carrière de X continue malgré son décès le 18 juin dernier. Désormais incontournable, de nombreuses collaborations du rappeur de Floride ont vu le jour telles que "Falling Down" avec Lil Peep (également disparu) ou encore aux côtés de Tory Lanez, prévue sur l’album de ce dernier.

Plus récemment, XXXTentation est revenu d’entre les morts avec son single "Moonligh" comptabilisant vingt-six millions de vues en seulement trois jours sur YouTube, et son retour ne fait que commencer.

Effectivement, le producteur et ami de l’artiste, John Cunningham, a confirmé le troisième album de X. Annoncé sur le site Genius, "Skins" est actuellement en route !

Ne vous inquiétez pas, cet album à titre posthume restera dans l’univers artistique du mc. Sachant que tous les morceaux ont été travaillés et enregistrés juste après la sortie de son dernier opus "?", les idées, les concepts restent propres à X, comme révélé par le producteur : "On a commencé à faire cet album juste après ? sorte (…) Les idées, le concept, les morceaux, tout ça était terminé avant". Une évitera donc une compilation de plus, à notre plus grand plaisir !

Cependant, un problème persiste ! Quels sont les titres sélectionnables pour le projet, selon les envies de X ? Selon John Cunningham : "Il y a beaucoup de travail, mais la question de quels morceaux doit sortir et ne doit pas sortir est inévitable. Ni moi, ni sa mère, ni personne ne pourra répondre à cette question."

Aucune date de sortie, ni tracklist n’a été dévoilée pour son troisième album "Skins", il ne reste plus qu’à attendre !